Россиянам объяснили, на что обратить внимание при выборе лагеря для ребенка Эксперт Носов объяснил, на что обратить внимание при выборе лагеря для ребенка

При выборе детского лагеря стоит в первую очередь обратить внимание на наличие санитарного заключения и качественно организованной охраны, заявил руководитель «Партизанского лагеря» в Коломне Борис Носов. Он пояснил, что с соответствующими вопросами можно обратиться напрямую к директору лагеря, пишет «Радио 1».

В первую очередь у лагеря должно быть санитарное заключение. Нужно смотреть, как организована охрана лагеря. Потому что должна быть охрана лагеря и паспорт безопасности объекта. Все эти вопросы можно задавать при покупке путёвки, либо напрямую директору лагеря. Если в лагере всё хорошо, вам спокойно дадут ответы на все эти вопросы, — заверил Носов.

Более того, по его словам, если лагерь расположен недалеко от места проживания, то можно даже отправиться туда, чтобы лично посмотреть на организацию. Носов добавил, что в некоторых лагерях детям запрещают использовать мобильные телефоны. В таком случае, пояснил эксперт, можно позвонить руководству лагеря и поинтересоваться о состоянии ребенка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в программу туристического кешбэка вошли 85 из 115 детских лагерей региона. Он пояснил, что при оплате путевки для ребенка картой «Мир» родители смогут вернуть до 20 тысяч рублей.