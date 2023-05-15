В Госдуме предложили вернуть в детские лагеря родительские дни Депутат Метелев назвал неактуальными ковидные ограничения на визиты родителей в детские лагеря

Фото: Global Look Press

Кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»

Депутаты Госдумы Артем Метелев и Наталья Костенко обратились в Роспотребнадзор с просьбой рассмотреть возможность вернуть родительские дни в детские лагеря, сообщает «Парламентская газета». В настоящее время администрации детских учреждений в подавляющем большинстве воздерживаются от организации встреч, ссылаясь на отсутствие четких инструкций.

В некоторых лагерях разрешают визиты и индивидуальные встречи в специально отведенных местах, причем родители должны заранее предупредить вожатого и сделать прививку против COVID-19, либо сдав ПЦР-тест максимум за 72 часа до визита. Во многих лагерях оставили лишь «дни передачи гостинцев».

В Госдуме напомнили, что ВОЗ официально объявила об окончании пандемии коронавируса, и поэтому многие антиковидные ограничения потеряли свою актуальность. В связи с этим глава парламентского комитета по молодежной политике Артем Метелев обратился в Роспотребнадзор с предложением отменить запрет на проведение родительских дней в детских лагерях.

Сам помню, как ждал приезда родителей в лагерь. Конечно же, и взрослые, и дети успевают соскучиться друг по другу и запастись новостями, поэтому встречи нужны, — объяснил депутат.

Кроме того, по словам заместителя председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Натальи Костенко, такие посещения необходимы, чтобы родители могли своими глазами увидеть, в каких условиях живут дети.

При этом парламентарии оговорились, что речь не должна идти о полной отмене всех профилактических мер, на фоне, в частности, сложной ситуации с заболеваемостью корью.

Ранее директор сервиса бронирования путевок incamp.ru Елена Рыженкова рассказала о росте стоимости путевок в детские лагеря в России в нынешнем сезоне в среднем на 10–15%.