Воробьев рассказал о туристическом кешбэке для детских лагерей Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв / Фото mosreg.ru

В программу туристического кешбэка вошли 85 из 115 детских лагерей Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Он пояснил, что при оплате путевки для ребенка картой «Мир» родители смогут вернуть до 20 тысяч рублей, пишет «360».

Это президентская программа, которая предполагает при оплате отдыха ребенка компенсацию до 20 тысяч рублей с карты «Мир». Об этой программе широкое информирование было. Наша задача, чтобы детский отдых и в летних лагерях, и при школах был на должном уровне, — подчеркнул Воробьев.

По его словам, в лагерях Московской области этим летом смогут отдохнуть порядка 470 тысяч детей. Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева добавила, что в продаже до сих пор находится порядка 19 тысяч путевок в детские лагеря.

Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что программу детского кешбэка, по которой можно вернуть до 50% стоимости путёвки в летний лагерь, стоит сделать постоянной. Она подчеркнула, что данная программа господдержки оказалась очень популярна среди россиян.