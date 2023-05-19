Родителям дали совет, как оторвать детей от гаджетов Психолог Сулим посоветовала родителям показывать детям интерес к реальному миру на своем примере

Чтобы оторвать ребенка от гаджетов, родителям нужно показывать интерес к реальному миру на собственном примере, считает кандидат психологических наук Софья Сулим. В беседе с РИАМО она пояснила, что необходимо наблюдать за детьми, чтобы понимать, почему они заинтересованы планшетом или компьютером и плохо реагируют на попытки отвлечь от них.

Чтобы понять, почему попытки оторвать ребенка от планшета создают негативную реакцию, нужно наблюдать за ним. <...> Может помочь поощрение ребенка, если он вживую начнет наблюдать мир, при этом показывать нужно собственный пример — так это работает эффективнее, — уточнила психолог.

По словам Сулим, для этого можно взять ребенка с собой в театр, на выставку, на прогулку в парк или съездить в короткую поездку. Важно показать ему, что можно получать удовольствие от реальной жизни, тогда интерес к гаджетам снизится, отметила специалист. Психолог добавила, что в современном мире оторвать ребенка от компьютера тяжело, особенно если родители сами не получают положительных эмоций от жизни. Она посоветовала применять изобретательность и включенность к воспитанию детей.

Сулим также порекомендовала не ругать ребенка и не отрывать его от компьютера, даже если он много времени проводит за гаджетами, чтобы не вызвать отторжения. Лучше просто объяснить ему, почему важно жить реальностью. При этом давать советы лучше с позиции друга.

Психолог Яна Лейкина ранее предупредила, что у детей, которые много времени проводят за компьютерными играми, повышаются риски развития компульсивных расстройств и возникают проблемы с психикой. По ее словам, ребенок начинает чувствовать себя одиноким, хочет больше времени проводить дома и с трудом находит общий язык со сверстниками.