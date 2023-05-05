Психолог предупредила о проблемах с психикой у детей из-за компьютерных игр Психолог Лейкина предупредила о развитии компульсивных расстройств из-за компьютерных игр у детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У детей, которые много времени проводят за компьютерными играми, повышаются риски развития компульсивных расстройств и возникают проблемы с психикой, предупредила психолог Яна Лейкина. Она рассказала «Газете.Ru», что подобное увлечение часто может негативно отражаться на социальном взаимодействии — ребенок начинает чувствовать себя одиноким, хочет больше времени проводить дома и с трудом находит общий язык со сверстниками.

Такие дети, теряя чувство времени, часто ощущают себя одинокими, отчужденными, им становится труднее общаться с людьми, появляются компульсивные расстройства. В результате длительного времяпровождения в виртуальных мирах подростки чувствуют себя усталыми, хотят проводить время лежа и отказываются вести активный образ жизни, — пояснила специалист.

По словам психолога, из-за компьютерных игр у детей снижается способность к запоминанию информации. Ребенок также чаще раздражается. Кроме того, возникают проблемы с физическим здоровьем, в том числе боли в спине и синдром запястного канала. В связи с этим Лейкина рекомендует ограничивать время, которое ребенок проводит за компьютером.

При этом психолог отмечает, что компьютерные игры также могут положительно влиять на развитие. Так, ребенок учится принимать решения, строить логические цепочки и продумывать тактику.

Педиатр Исмаил Османов ранее рассказал, что просмотр мультфильмов противопоказан детям до двух лет, а также имеющим нарушения нервной системы. По словам врача, длительный просмотр мультфильмов может вызвать у ребенка серьезную зависимость.