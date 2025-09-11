Вскрылась правда о «мобилизации» военблогера до скандала с деньгами для СВО

Военблогер и бывший советник губернатора Курской области Роман Алехин признался, что не был мобилизован после получения повестки. В комментарии «Известиям» он рассказал, что пришел в военкомат с бумагами и списком болезней и его не отправили в зону спецоперации.

Прихожу в военкомат, здравствуйте. Какие там заболевания? Перелом позвоночника, гипертония, аритмия, плоскостопие второй степени, — отметил Алехин.

Блогер добавил, что во время обследования из-за волнения давление у него поднялось до 220/120. Кардиолог выдала ему таблетку и установила суточный мониторинг. Алехин также уточнил, что закупил экипировку и готовился к отправке, но 1 ноября ему сообщили о завершении мобилизации.

Накануне, 10 сентября, Алехина вызвали в полицию для допроса. Его подозревают в отмывании денег под прикрытием оказания помощи участникам СВО. По данным источника, после беседы с сотрудниками правоохранительных органов блогера отпустили.

Командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов между тем поддержал Алехина. Военачальник уточнил, что он воевал в подразделении 23 дня и за это время стал полным кавалером орденов отряда.