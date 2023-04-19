Врач рассказал, как выжить при укусе гремучей змеи в домашних условиях Ветеринар Шеляков призвал при укусе гремучей змеи не позволить яду всосаться в кровь

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При укусе гремучей змеи в первую очередь необходимо помешать яду всосаться, заявил NEWS.ru врач-ветеринар высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, при укусе в руку или в ногу стоит наложить жгут или повязку, сделать холодный компресс и не делать резких активных движений, чтобы не дать яду быстрее попасть в жизненно важные органы.

Самые опасные укусы — в шею, грудь и лицо. Тут никак особенно не подействуешь, если не удается отдавить яд из раны, при условии, что она неглубокая, то надо добираться до медицинского учреждения. Там помощь оказывают систематическую, то есть колются гормоны, антигистаминные и жаропонижающие препараты, — сказал Шеляков.

Он также рассказал, почему в России нет антидота, необходимого после укуса гремучей змеи. По словам специалиста, дело в том, что в российской средней полосе таких рептилий нет и подобные случаи вообще должны быть исключены.

В России в принципе нет животных настолько опасных, чтобы можно было умереть от одного укуса, у нас от пчел гораздо больше гибнет людей, чем от змей, — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что жительницу Подмосковья укусила гремучая змея, жившая в ее квартире. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии, врачи решают, что делать с пациенткой, поскольку у них нет антидота от крайне опасного яда гремучих змей Crotalinae. Дома у девушки был целый зоопарк из пауков, змей и тому подобных животных. Кроме того, сообщается, что в прошлом году она закрыла ИП по торговле экзотическими животными.