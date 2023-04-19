Жительница Подмосковья попала в больницу, приютив дома гремучую змею

Фото: Clément Carbillet/imagebroker.com/Global Look Press

Жительницу Подмосковья укусила гремучая змея, жившая в ее квартире, пишет Telegram-канал Mash. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии, врачи решают, что делать с пациенткой, поскольку у них нет антидота от крайне опасного яда гремучих змей Crotalinae.

Как отмечает канал, дома у девушки был целый зоопарк из пауков, змей и так далее. Кроме того, сообщается, что в прошлом году девушка закрыла ИП по торговле экзотическими животными.

Для справки: яд гремучих змей настолько токсичный и опасный, что всего два миллиграмма способны убить 900 человек, — объясняет Mash.

Ранее в Зеленограде местный житель обратился в МЧС в связи с тем, что обнаружил в своей кровати под одеялом змею. Откуда она там взялась, мужчина объяснить не смог. Прибывшие на место сотрудники МЧС так и не увидели змею, поскольку мужчина не смог открыть дверь. По его словам, жена ушла на работу, закрыла квартиру и не оставила ему ключи. При этом зеленоградец утверждал, что самостоятельно смог победить змею, замотав ее в одеяло.

До этого ветеринар Михаил Шеляков посоветовал не заводить змей и крупных собак в городских квартирах. Он отметил, что разводить ядовитых змей запрещено, однако россияне продолжают этим заниматься с риском для жизни.