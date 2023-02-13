Россиянам объяснили, каких животных нельзя заводить в городе Ветеринар Шеляков посоветовал не заводить змей и крупных собак в городской квартире

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Жителям крупных городов не следует заводить экзотических животных, поскольку для них будет трудно воссоздать необходимые климатические условия, заявил в беседе с NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, наиболее опасно заводить в городских квартирах змей, поскольку они больше зависят от температуры и влажности. Он отметил, что разводить ядовитых змей запрещено, однако россияне продолжают этим заниматься с риском для жизни.

Есть несколько критериев. Например, это климат. Нельзя заводить всякую экзотику, если нет возможности воссоздать привычные климатические условия: температура, влажность. Особенно это касается пресмыкающихся, особенно змей. Кстати, ядовитых змей заводить запрещено, но люди заводят, а укус некоторых в условиях России абсолютно смертельный, так как нет антидота, — подчеркнул Шеляков.

Также он посоветовал не заводить крупных собак, включая овчарок разных пород. Ветеринар подчеркнул, что жизнь в тесной квартире может стать мучением для питомца. Кроме этого, он призвал жителей городов не приобретать тигров, пум, рысей и других крупных хищников. Специалист подчеркнул, что эти дикие животные практически не поддаются дрессировке и представляют опасность как для окружающих, так и для самого хозяина.

Говоря о птицах, Шеляков призвал не держать в квартирах ворон и сов, поскольку они также требуют особых условий содержания.

Если говорить про птиц, то попугайчиков, канареек можно. Но не ворон — у них слишком большой размах крыльев - до полуметра, это какая должна быть клетка. Также лучше не заводить сов. Их нужно кормить только живыми мышами, чья шкура им нужна для нормального пищеварения, они ее потом отрыгивают. Если кормить фаршем, то птица погибнет, — поделился специалист.

Ранее ветеринар Людмила Ващенко рассказала, что желающие завести себе кролика в качестве домашнего питомца должны предоставить им достаточный объем свободного пространства, вольер, маникюр и уход за зубами. По ее словам, дешевым кормом можно запросто загубить пушистого зверька. Кроликам необходимо каждый день употреблять зелень и овощи, а также лакомства в виде фруктов. Животному должны быть доступны веточки фруктовых деревьев и солевые камни для стачивания зубов, иначе у кролика будет искушение прогрызть норы в мебели, предупредила специалист.