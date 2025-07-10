В стране ЕС госпитализировали людей с подозрением на сибирскую язву Два человека госпитализированы в Румынии с подозрением на сибирскую язву

Два человека госпитализированы в Румынии с подозрением на сибирскую язву, сообщила пресс-служба Минздрава республики в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Отмечается, что они до этого съели баранину с собственной фермы. В настоящее время специалисты исследуют лабораторные образцы для выявления возбудителя болезни.

Оба человека сообщили, что имели контакт с бараниной, произведенной в их собственном хозяйстве, и употребляли ее в пищу, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в России нет угрозы распространения сибирской язвы после вспышки болезни в Акмолинской области Казахстана, этот регион не граничит с РФ. Там добавили, что специалисты постоянно мониторят эпидемиологическую обстановку в мире.

Пресс-служба Роспотребнадзора пояснила, что сибирская язва встречается в основном у людей определенных профессий и распространяется в летне-осенний период. В ведомстве указали, что в России санитарно-карантинный контроль проводится с использованием АИС «Периметр».