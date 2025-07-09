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09 июля 2025 в 16:28

В России оценили риски распространения сибирской язвы

Роспотребнадзор: в России нет угрозы распространения сибирской язвы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России нет угрозы распространения сибирской язвы после вспышки болезни в Акмолинской области Казахстана, этот регион не граничит с РФ, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, специалисты постоянно мониторят эпидемиологическую обстановку в мире.

Акмолинская область Казахстана не граничит с Российской Федерацией, угроза эпидемического распространения исключена, — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что сибирская язва встречается в основном у людей определенных профессий и распространяется в летне-осенний период. В ведомстве добавили, что в РФ санитарно-карантинный контроль проводится с использованием АИС «Периметр».

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в Австралии мужчина заразился лиссавирусом после укуса летучей мыши и умер. Инцидент произошел несколько месяцев назад в штате Новый Южный Уэльс.

По данным ведомства, лиссавирус схож с вирусом бешенства, передается через укусы или царапины зараженных летучих мышей. После появления симптомов заболевания лечение бессильно. Вместе с тем угроза распространения инфекции на территории России отсутствует.

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Роспотребнадзор
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Казахстан
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