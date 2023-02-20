В Зеленограде мужчина обнаружил под одеялом змею и вызвал спасателей Спасатели в Зеленограде прибыли на вызов из-за змеи, но застали мужчину с психическим расстройством

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В московском Зеленограде местный житель обратился в МЧС в связи с тем, что обнаружил в своей кровати под одеялом змею, сообщает Telegram-канал SHOT. Откуда она там взялась, мужчина объяснить не смог. Прибывшие на место сотрудники МЧС так и не увидели чешуйчатого нарушителя спокойствия, поскольку мужчина не смог открыть дверь.

По его словам, жена ушла на работу, закрыла квартиру и не оставила ему ключи. При этом зеленоградец утверждал, что самостоятельно смог победить змею, замотав ее в одеяло.

Позже супруга сообщила спасателям, что у ее мужа психическое заболевание, поэтому сотрудники МЧС вернулись с вызова.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков посоветовал не заводить змей и крупных собак в городской квартире. Он отметил, что разводить ядовитых змей запрещено, однако россияне продолжают этим заниматься с риском для жизни.

В прошлом году двухлетняя девочка из турецкой провинции Бингель проявила навыки самообороны, когда на нее напала змея: девочка сама укусила рептилию. На крики ребенка прибежали соседи и помогли ей справиться с ползучим хищником.