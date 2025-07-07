Бурундук Коби Брайант умер после операции у частного ветеринара Владелица бурундука потратила более 60 тысяч рублей на неудачное лечение

Бурундук по кличке Коби Брайант умер после операции на лапе, которую провел найденный через интернет ветеринар, сообщает Telegram-канал Baza. По данным источника, хозяйка животного заплатила за лечение более 60 тысяч рублей, однако грызун не пережил наркоз.

Первый визит врача состоялся 1 июня после того, как ребенок хозяйки заметил у бурундука неестественно вывернутую лапу. Ветеринар диагностировал вывих, сделал укол и заверил, что зверек выздоровеет. Однако улучшений не было. 17 июня приехал другой специалист, провел рентген и предложил операцию под наркозом. После хирургического вмешательства Коби так и не очнулся, а утром был уже мертв.

Позже семья обнаружила, что компания, организовавшая визиты врачей, не является полноценной клиникой, а лишь агрегирует частных специалистов. Проверить документы или квалификацию врачей, как оказалось, невозможно. На имя последнего врача, по информации из открытых источников, поступали жалобы от других владельцев животных.

Ранее в австралийском штате Квинсленд котенок по кличке Пабло чудом выжил, проведя 55 минут в работающей стиральной машине. Случайно уснувшее в барабане животное перенесло полный цикл стирки с тремя тысячами оборотов. После произошедшего котенка доставили в клинику с повреждениями мозга и легких. Однако уже через неделю интенсивного лечения питомец полностью восстановился.