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08 июля 2025 в 08:05

Врач назвала важное условие успешной пересадки органов

Врач Шадрина: совместимость по крови снижает риск отторжения донорских органов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совместимость по группе крови у донора и реципиента при пересадке органов снижает риск отторжения трансплантата, заявила NEWS.ru и. о. заведующей педиатрическим отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России врач-педиатр Екатерина Шадрина. По ее словам, это также важно для положительного иммунного ответа.

Совместимость групп крови донора и реципиента при трансплантации органов от посмертных доноров улучшает долгосрочные результаты трансплантации. Во-первых, речь идет об иммунологических аспектах: если реципиент получает орган от донора, несовместимого по группе крови, его иммунная система может распознать антигены трансплантата как чужие и начать иммунный ответ. Во-вторых, при трансплантации сердца, легких, печени и почки от совместимого по группе крови посмертного донора, как правило, снижаются риски острого и хронического отторжения трансплантата, — сказала Шадрина.

Она объяснила, что это особенно важно в первые дни и недели после пересадки, когда организм реципиента наиболее уязвим. При этом, по словам врача, технологии не стоят на месте и в России уже много лет успешно выполняются прижизненные трансплантации почки и части печени при несовпадении групп крови.

Правильная подготовка к такой операции обеспечивает хорошие долгосрочные результаты. Мы имеем обширный опыт проведения таких трансплантаций с положительными долгосрочными результатами, — добавила Шадрина.

Ранее преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что донорскую кровь нельзя сдавать людям с онкологией, анемией и ослабленным иммунитетом. По его словам, также процедура противопоказана при психических расстройствах.

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