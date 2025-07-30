Врач назвала главные плюсы баночной терапии

Баночная терапия помогает улучшить микроциркуляцию крови и лимфы, а также снижает болевые ощущения при мышечных спазмах, заявила NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. По ее словам, этот метод основан на вакуумном воздействии, которое раньше достигалось за счет стеклянных банок.

Баночная терапия — это метод местного воздействия на поверхность кожи из-за вакуумного эффекта. Ранее использовались стеклянные банки. В настоящее время используются вакуумные банки из силикона. В случае наличия болезненного мышечного спазма вакуум-эффект и сопутствующее ему увеличение притока крови и улучшение микроциркуляции вызывает ослабление болевых ощущений и уменьшает воспаление. Кроме того, для баночного массажа характерен отвлекающий эффект, позволяющий облегчить болевые ощущения от спазмированной мышцы, — пояснила Тимощенко.

По ее словам, принцип действия такого устройства основан на местном увеличении притока крови за счет эффекта вакуума. Она отметила, что благодаря баночному массажу прорабатываются глубокие слои подкожно-жировой клетчатки.

Принцип действия баночной терапии основан на местном увеличении притока крови за счет эффекта вакуума, а также улучшения оттока лимфы. Отдельно стоит отметить, что за счет вакуума получается прорабатывать глубокие слои подкожно-жировой клетчатки, — резюмировала Тимощенко.

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