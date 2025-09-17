Воткнула луковицы в сентябре — в октябре сад в розовых шарах! Многолетник-фея

Безвременник — волшебник осеннего сада! Его нежные бокаловидные цветы появляются словно по мановению волшебной палочки, когда большинство растений уже готовится к зимнему сну. А его способность цвести без листьев, прямо из голой земли, завораживает и удивляет.

Я сажаю луковицы безвременника в сентябре, когда земля ещё тёплая, но уже не жаркая. Глубина посадки — три высоты луковицы. Просто делаю лунки, насыпаю на дно горсть песка для дренажа, ставлю луковицу донцем вниз, присыпаю землёй и слегка уплотняю. Никакого полива! Безвременник невероятно вынослив: он зимует без укрытия, выдерживает морозы до -30 °C, растёт на любой почве, кроме заболоченной, и совершенно не боится засухи. Весной он выпускает пучок сочных зелёных листьев, которые к лету отмирают, а осенью — внезапно и роскошно зацветает.

