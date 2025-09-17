Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 13:01

В Нижегородской области рассказали, как участнику СВО пройти реабилитацию

СФР Нижегородской области: участник СВО может выбрать время для реабилитации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Демобилизованные участники СВО могут выбрать время для бесплатной медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, сообщает «НТА-Приволжье» со ссылкой на отделение Социального фонда России по Нижегородской области. При этом продолжительность пребывания определят индивидуально, исходя из медицинских показаний.

В СФР сообщили, что подать заявление на реабилитацию можно на портале «Госуслуги», в отделениях СФО или МФЦ. При этом человеку возместят расходы на дорогу до реабилитационного центра и обратно. После поездки нужно будет подать еще одно заявление с документами, подтверждающими расходы. Компенсация доступна за разные виды транспорта: поезд, самолет, автобус, водный транспорт или личный автомобиль.

Ранее бизнесмен, волонтер на спецоперации Андрей Телешев заявил, что любовь родных и близких является одним из главных факторов, которые влияют на положительную реабилитацию участников СВО. Он также пояснил, что для бойцов крайне важно качество медицины.

Россия
СФР
СВО
реабилитация
