17 сентября 2025 в 13:06

Песков ответил на вопрос о сроках нового разговора Путина и Трампа

Песков: сроки нового разговора Путина и Трампа пока не определены

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сроки нового разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не определены, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, диалог между Москвой и Вашингтоном продолжается по различным каналам.

В настоящий момент какого-то понимания о возможных сроках проведения телефонного разговора или следующей личной встречи нет, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что данных о сроках нового телефонного разговора Трампа и Путина пока нет. В начале сентября американский президент сообщал о намерении позвонить российскому лидеру.

До этого Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине осложняется личной ненавистью между Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. Президент США отметил, что, несмотря на хорошие отношения с российским лидером, ситуация остается сложной.

В свою очередь депутат Госдумы Михаил Шеремет предположил, что отказ украинского лидера приехать в Москву свидетельствует о его слабости и неспособности договариваться. По его мнению, Зеленский сейчас ведет себя как нашкодивший кот, боящийся посмотреть в глаза людям.

