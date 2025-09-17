В Кремле анонсировали международный телефонный разговор Путина

Президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор во второй половине дня 17 сентября, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков во время брифинга. По его словам, о начавшемся звонке все будут своевременно проинформированы.

В начале второй половины дня мы ожидаем международный телефонный разговор, мы проинформируем о нем, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что сроки нового разговора Путина и президента США Дональда Трампа пока не определены. Диалог между Москвой и Вашингтоном продолжается по различным каналам, но конкретных договоренностей о телефонном разговоре или встрече нет.

До этого Песков сообщил, что Путин совершит на предстоящей неделе несколько рабочих поездок по регионам с «обширной географией». Поездки будут содержательными и направленными на улучшение жизни граждан. Детали не раскрывались.

Кроме того, Песков предупредил, что Россия ответит в случае конфискации Западом ее зарубежных активов. По его словам, Москва готова принять юридические меры для защиты своей собственности, и такие шаги не останутся без последствий.