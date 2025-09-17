Песков рассказал, на что Россия готова в вопросе украинского конфликта

Руководство Российской Федерации открыто к тому, чтобы продолжать переговорный процесс по теме урегулирования украинского кризиса, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва предпочла бы использовать политико-дипломатические средства, пишет ТАСС.

Мы сохраняем нашу позицию, мы сохраняем открытость к переговорному процессу (по Украине. — NEWS.ru), — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков говорил, что в Москве приняли к сведению заявления президента США Дональда Трампа об иссякающем терпении в контексте украинского урегулирования. Представитель Кремля подтвердил готовность РФ урегулировать украинский конфликт путем переговоров. Однако, по его словам, Киев тормозит этот процесс, а европейские страны создают дополнительные препятствия.

Также Песков отмечал, что призывы Киева к незамедлительной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского направлены на эмоциональный эффект. Пресс-секретарь лидера РФ подчеркнул, что любые контакты на высшем уровне должны быть тщательно подготовлены.

Представитель Кремля сообщал, что никаких подвижек по саммиту России, США и Украины пока не наблюдается. Таким образом он прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что трехсторонняя встреча состоится «относительно скоро».