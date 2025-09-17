Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 13:05

Песков рассказал, на что Россия готова в вопросе украинского конфликта

Песков заявил, что Россия открыта к переговорам по Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Руководство Российской Федерации открыто к тому, чтобы продолжать переговорный процесс по теме урегулирования украинского кризиса, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва предпочла бы использовать политико-дипломатические средства, пишет ТАСС.

Мы сохраняем нашу позицию, мы сохраняем открытость к переговорному процессу (по Украине. — NEWS.ru), — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков говорил, что в Москве приняли к сведению заявления президента США Дональда Трампа об иссякающем терпении в контексте украинского урегулирования. Представитель Кремля подтвердил готовность РФ урегулировать украинский конфликт путем переговоров. Однако, по его словам, Киев тормозит этот процесс, а европейские страны создают дополнительные препятствия.

Также Песков отмечал, что призывы Киева к незамедлительной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского направлены на эмоциональный эффект. Пресс-секретарь лидера РФ подчеркнул, что любые контакты на высшем уровне должны быть тщательно подготовлены.

Представитель Кремля сообщал, что никаких подвижек по саммиту России, США и Украины пока не наблюдается. Таким образом он прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что трехсторонняя встреча состоится «относительно скоро».

Дмитрий Песков
Украина
переговоры
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин распорядился отметить 300-летие известной императрицы
Общежитие в российском городе охватило пламя
«Настоящая легенда»: в «Динамо» поздравили Овечкина с юбилеем
Тактильная честность: почему ощущение ткани важнее картинки
Осень-зима без набора веса: как сохранить фигуру к Новому году?
Четырехдневка в России: когда введут, кто перейдет первым, что с зарплатами
Россия несет потери в одной сфере из-за ударов БПЛА
Раскрыты две самые главные уловки, которые применяют мошенники
Новая «Прямая линия с Владимиром Путиным»: когда состоится, что известно
В Петербург прибыл арахис с переносчиком опасной инфекции
Уролог назвал неочевидные угрозы со стороны гаджетов
Раскрыто, сколько средств выделили на ветеринарные вакцинации за пять лет
Одна из стран СНГ решила назвать свой город в честь богатыря
Терапевт предупредил, какие внешние факторы провоцируют инсульт
Зеленский раскрыл, что поставят США Украине за счет средств НАТО
Раскрыта истинная цель переноса сроков оплаты услуг ЖКХ
В НХЛ рассказали, когда Овечкина включат в Зал славы
Москвичей предупредили о резкой перемене погоды на следующей неделе
Газманов стал популярнее Крида? Почему зумеры танцуют под музыку 90-х
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.