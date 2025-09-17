Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 13:09

В Кремле высказались о ситуации с покинувшим Хорватию российским борцом

Песков заявил, что Кремлю неизвестно об инциденте с Сефершаевым в Хорватии

Мехрой Бахрамов (Узбекистан) и Эмин Сефершаев Мехрой Бахрамов (Узбекистан) и Эмин Сефершаев Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Кремлю ничего неизвестно о ситуации с двукратным чемпионом Европы по борьбе Эмином Сефершаевым, который вынужденно покинул Хорватию из-за проблем с визой, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, если спортсмен обращался в посольство, ему наверняка уже оказывают помощь по дипломатическим каналам, передает ТАСС.

Нет, нам ничего не известно. Если он обращался в посольство, то наверняка по дипломатическим каналам наши коллеги обеспечивают защиту его интересов, насколько возможно, — ответил Песков.

Ранее Хорватия аннулировала визу Сефершаеву накануне чемпионата в Загребе. Как объяснил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, решение было вынесено по инициативе Евросоюза.

Позднее Сефершаеву пришлось покинуть Хорватию. Как уточнил представитель сборной России по классической борьбе, виза спортсмена была отозвана с пунктом, исключающим юридическую защиту. По его словам, это первый подобный случай в истории чемпионатов мира.

