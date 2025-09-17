Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025

«Красный барон» покорил российские сады! Огромные соцветия могут менять оттенок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Красный барон» покорил российские сады! Огромные соцветия могут менять оттенок. Гортензия «красный барон» — один из самых эффектных сортов, который завоевал любовь садоводов благодаря необычному окрашиванию и пышным соцветиям. Этот сорт способен менять оттенок цветков в зависимости от состава почвы: от насыщенно-красного до нежно-розового, что превращает каждый куст в живую палитру. Соцветия отличаются крупным размером и сохраняют декоративность на протяжении всего сезона цветения.

Особое достоинство сорта — высокая зимостойкость. При лёгком укрытии гортензия отлично переносит морозы до –25 °C, что делает её подходящей для выращивания в большинстве регионов России. Даже после холодных зим кусты быстро восстанавливаются и радуют обильным цветением.

Уход за «красным бароном» несложен. Растение предпочитает полутень и влажные, но хорошо дренированные почвы. В жару важно поддерживать стабильную влажность, а для обильного цветения рекомендуется мульчирование приствольного круга. Ежегодная обрезка сухих и ослабленных ветвей стимулирует рост молодых побегов и продлевает декоративность куста.

Ранее мы рассказывали о бюджетном многолетнике с шапками цветов. Он выдерживает –40 °C, цветет все лето!

многолетники
клумба
цветы
сады
Ольга Шмырева
О. Шмырева
