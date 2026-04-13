Вместо мороженого на все лето: 3 вкусных мусса из творога и желатина — шоколадный, лимонный и ягодный

Летом я перестала покупать мороженое — нашла более легкую и полезную альтернативу. Эти муссы из творога получаются нежными, освежающими и при этом не вредят фигуре. Домашние сначала не поверили, что это ПП-десерты, а теперь просят готовить их почти каждый день.

Ингредиенты для шоколадного мусса: творог обезжиренный — 300 г, йогурт натуральный — 100 г, какао — 1,5 ст. л, желатин — 15 г, вода — 30 мл, подсластитель — по вкусу. Приготовление: творог, йогурт, какао и подсластитель взбить до однородности. Желатин замочить, затем прогреть, не доводя до кипения, и добавить в массу. Еще раз взбить, разлить по формам и убрать в холодильник на 2–3 часа до застывания.

Ингредиенты для лимонного мусса: мягкий обезжиренный творог — 250 г, желатин — 2 листа, цедра половины лимона, яйцо — 1 шт., стевия — по вкусу, щепотка соли. Приготовление: желатин замочить. Желток смешать с частью творога, стевией и цедрой, слегка прогреть и добавить желатин. Вмешать оставшийся творог. Белок взбить с солью и подсластителем до плотной пены, аккуратно соединить с основной массой и убрать в холодильник на 2 часа.

Ингредиенты для ягодного мусса: творог обезжиренный — 400 г, йогурт натуральный — 100 г, орехи — 30 г, ягоды или фрукты — 100 г, подсластитель — по вкусу. Приготовление: творог смешать с йогуртом и подсластителем до кремовой консистенции, добавить измельченные орехи. Ягоды измельчить в пюре. Выложить слоями творожную массу и ягодный соус, убрать в холодильник примерно на час до легкого застывания.

Ранее мы делились рецептом для заморозки. Готовим картофельные зразы, гнезда из фарша и сырники. Достал и запек.