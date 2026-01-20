Влажные кексы без грамма муки: только творог, какао и шоколад. Готовлю шоколадное чудо к чаю

Влажные кексы без грамма муки: только творог, какао и шоколад. Готовлю шоколадное чудо к чаю. Это гениально простая и невероятно вкусная идея для мгновенного десерта, который впечатлит любого своим насыщенным вкусом и нежной текстурой.

Получается обалденная вкуснятина: невероятно влажные, плотные и бархатистые шоколадные кексы с насыщенным какао-вкусом, которые буквально тают во рту, а кусочки шоколада создают потрясающие тягучие сладкие сюрпризы в каждой ложке.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 3 яйца, 100 г сахара, 3 ст. л. какао-порошка, 100 г темного шоколада, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли. Разогрейте духовку до 180 °C. В чаше блендера смешайте творог, яйца и сахар до получения совершенно гладкой, однородной кремообразной массы. Добавьте какао, разрыхлитель и соль, еще раз взбейте. Шоколад крупно порубите ножом, оставив несколько кусочков для украшения, и аккуратно вмешайте лопаткой в тесто. Разлейте массу по формочкам для кексов, заполнив их на 2/3, сверху украсьте оставшимися кусочками шоколада. Выпекайте 25–30 минут до готовности. Дайте кексам полностью остыть в форме — они станут еще более влажными и насыщенными.

