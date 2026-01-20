Специалисты Роспотребнадзора оценили экономический ущерб из-за ОРВИ

Экономический ущерб в Свердловской области от эпидемий ОРВИ составил 17 млрд рублей, рассказала ЕАН заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Анжелика Пономарева. Она отметила, что это еще один повод не забывать о профилактике заболеваемости.

Сезонная заболеваемость приносит ущерб не только здоровью, но и экономике. Он выше, чем от других инфекционных и паразитарных заболеваний по всей совокупности. Сумма составляет более 17 млрд рублей ежегодно. Таким образом, важно заниматься профилактикой заболеваемости, — рассказала Пономарева.

Специалист подчеркнула, что заболеваемость в регионе в первую неделю января выросла на 18%. По ее словам, около 70% от общего числа выявленных вирусов составляет грипп А.

Ранее врач Андрей Осипов рассказал, что заболеваемость ОРВИ в России после праздников выросла в 1,5 раза. Он отметил, что большая часть россиян уже переболела вирусом.