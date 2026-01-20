Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 15:57

Специалисты Роспотребнадзора оценили экономический ущерб из-за ОРВИ

Роспотребнадзор: эпидемии ОРВИ обходятся Свердловской области в 17 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Экономический ущерб в Свердловской области от эпидемий ОРВИ составил 17 млрд рублей, рассказала ЕАН заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Анжелика Пономарева. Она отметила, что это еще один повод не забывать о профилактике заболеваемости.

Сезонная заболеваемость приносит ущерб не только здоровью, но и экономике. Он выше, чем от других инфекционных и паразитарных заболеваний по всей совокупности. Сумма составляет более 17 млрд рублей ежегодно. Таким образом, важно заниматься профилактикой заболеваемости, — рассказала Пономарева.

Специалист подчеркнула, что заболеваемость в регионе в первую неделю января выросла на 18%. По ее словам, около 70% от общего числа выявленных вирусов составляет грипп А.

Ранее врач Андрей Осипов рассказал, что заболеваемость ОРВИ в России после праздников выросла в 1,5 раза. Он отметил, что большая часть россиян уже переболела вирусом.

Екатеринбург
регионы
ОРВИ
Роспотребнадзор
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
От римлян до наших дней: полная история коньяка и его будущее
Мошенники начали обманывать россиян под видом Красного Креста
«Публичная анафема»: посол рассказал, как в Дании относятся к торговле с РФ
В Европе продадут старейшую пивоварню
Маньяк-аниматор с Гоа может быть причастен к убийству 15 женщин
В Русском музее раскрыли секрет популярности в новогодние праздники
«Просто не будет»: украинцам посоветовали изображать льва и рычать по утрам
Стало известно, как экс-министр обороны Иванов встретил Новый год в СИЗО
Энберт раскрыл уровень конкуренции в российском фигурном катании
Невидимый город: как коммуникации влияют на качество жизни
Стало известно число россиян, регулярно посещающих фитнес-клубы
«Все пропало, их снимают»: экс-нардеп о провале Зеленского
Жителю Крыма вынесли приговор за повторную езду в алкогольном опьянении
Рудковская оценила скандал в семье Бекхэмов
Зеленский пошел против Трампа в одном вопросе
Специалисты Роспотребнадзора оценили экономический ущерб из-за ОРВИ
Хитрая воровка из Петербурга по ночам обносила магазин, в котором работала
Труп в гидрокостюме: в Босфоре нашли тело пловца Свечникова?
Политолог ответил, в каком случае Россия может вступить в Совет мира
Разрушительный ураган и холод до -9? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.