Хитрая воровка из Петербурга по ночам обносила магазин, в котором работала Уроженку Тувы обвинили в кражах из магазина в Петербурге после увольнения

Бывшая сотрудница магазина в Санкт-Петербурге по ночам тайно проникала внутрь и воровала товары и деньги, сообщает пресс-служба городской прокуратуры в Telegram-канале. Против 19-летней уроженки Тувы утверждено обвинение в краже с незаконным проникновением в помещение. Она использовала ключи, которые не сдала после своего увольнения.

Обвиняемая в период с 27 октября по 14 ноября 2025 года неоднократно незаконно проникала в магазин на улице Парфеновской. После закрытия торговой точки девушка по ночам заходила в помещение, откуда похищала товар и деньги из кассы. Общая сумма ущерба составила около 30 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд Российской Федерации вернул на пересмотр уголовное дело столичной жительницы, обвиняемой в краже бутылки дорогого шампанского. Хотя женщина полностью возместила магазину ущерб в 6 тыс. рублей, высшая инстанция посчитала ее действия умышленным преступлением, что не позволяет закрыть дело.

Кроме того, представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что почтовое отделение в Воронежской области было подожжено с целью сокрытия серьезного хищения. По данным правоохранительных органов, к организации данного инцидента может иметь отношение сама начальница почтового узла.