Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 15:56

Хитрая воровка из Петербурга по ночам обносила магазин, в котором работала

Уроженку Тувы обвинили в кражах из магазина в Петербурге после увольнения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бывшая сотрудница магазина в Санкт-Петербурге по ночам тайно проникала внутрь и воровала товары и деньги, сообщает пресс-служба городской прокуратуры в Telegram-канале. Против 19-летней уроженки Тувы утверждено обвинение в краже с незаконным проникновением в помещение. Она использовала ключи, которые не сдала после своего увольнения.

Обвиняемая в период с 27 октября по 14 ноября 2025 года неоднократно незаконно проникала в магазин на улице Парфеновской. После закрытия торговой точки девушка по ночам заходила в помещение, откуда похищала товар и деньги из кассы. Общая сумма ущерба составила около 30 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд Российской Федерации вернул на пересмотр уголовное дело столичной жительницы, обвиняемой в краже бутылки дорогого шампанского. Хотя женщина полностью возместила магазину ущерб в 6 тыс. рублей, высшая инстанция посчитала ее действия умышленным преступлением, что не позволяет закрыть дело.

Кроме того, представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что почтовое отделение в Воронежской области было подожжено с целью сокрытия серьезного хищения. По данным правоохранительных органов, к организации данного инцидента может иметь отношение сама начальница почтового узла.

Тува
Cанкт-Петербург
магазины
кражи
воровство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
От римлян до наших дней: полная история коньяка и его будущее
Мошенники начали обманывать россиян под видом Красного Креста
«Публичная анафема»: посол рассказал, как в Дании относятся к торговле с РФ
В Европе продадут старейшую пивоварню
Маньяк-аниматор с Гоа может быть причастен к убийству 15 женщин
В Русском музее раскрыли секрет популярности в новогодние праздники
«Просто не будет»: украинцам посоветовали изображать льва и рычать по утрам
Стало известно, как экс-министр обороны Иванов встретил Новый год в СИЗО
Энберт раскрыл уровень конкуренции в российском фигурном катании
Невидимый город: как коммуникации влияют на качество жизни
Стало известно число россиян, регулярно посещающих фитнес-клубы
«Все пропало, их снимают»: экс-нардеп о провале Зеленского
Жителю Крыма вынесли приговор за повторную езду в алкогольном опьянении
Рудковская оценила скандал в семье Бекхэмов
Зеленский пошел против Трампа в одном вопросе
Специалисты Роспотребнадзора оценили экономический ущерб из-за ОРВИ
Хитрая воровка из Петербурга по ночам обносила магазин, в котором работала
Труп в гидрокостюме: в Босфоре нашли тело пловца Свечникова?
Политолог ответил, в каком случае Россия может вступить в Совет мира
Разрушительный ураган и холод до -9? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.