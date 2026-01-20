Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 15:57

Зеленский пошел против Трампа в одном вопросе

Зеленский не поддержал Трампа по вопросу Гренландии

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает позицию президента США Дональда Трампа по вопросу возможного присоединения Гренландии к Соединенным Штатам, сообщает украинское издание «Новости. Live». Он призвал Вашингтон прислушаться к позиции Европы и решать вопрос вокруг Гренландии исключительно дипломатическими методами.

Что касается Гренландии. Я еще раз подчеркиваю, что мы, и я особенно, уважаем Данию. И уважаем ее суверенитет и территориальную целостность, — сказал Зеленский.

Ранее стало известно об отмене подписания «плана процветания» между украинским Зеленским и Трампом в Давосе. Утверждается, что причиной послужила текущая ситуация, связанная с Гренландией. Дата встречи по украинскому вопросу не была окончательно согласована.

Гренландия
Владимир Зеленский
Украина
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, почему могло сорваться подписание плана по восстановлению Украины
Польский генерал решил угнать машину жены Туска и горько поплатился
В Евросоюзе пообещали «не начинать драку» с США из-за Гренландии
Любовник, слова о смерти, критика Хаматовой: как живет Татьяна Васильева
От римлян до наших дней: полная история коньяка и его будущее
Мошенники начали обманывать россиян под видом Красного Креста
«Публичная анафема»: посол рассказал, как в Дании относятся к торговле с РФ
В Европе продадут старейшую пивоварню
Маньяк-аниматор с Гоа может быть причастен к убийству 15 женщин
В Русском музее раскрыли секрет популярности в новогодние праздники
«Просто не будет»: украинцам посоветовали изображать льва и рычать по утрам
Стало известно, как экс-министр обороны Иванов встретил Новый год в СИЗО
Энберт раскрыл уровень конкуренции в российском фигурном катании
Невидимый город: как коммуникации влияют на качество жизни
Стало известно число россиян, регулярно посещающих фитнес-клубы
«Все пропало, их снимают»: экс-нардеп о провале Зеленского
Жителю Крыма вынесли приговор за повторную езду в алкогольном опьянении
Рудковская оценила скандал в семье Бекхэмов
Зеленский пошел против Трампа в одном вопросе
Специалисты Роспотребнадзора оценили экономический ущерб из-за ОРВИ
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.