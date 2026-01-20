Зеленский пошел против Трампа в одном вопросе Зеленский не поддержал Трампа по вопросу Гренландии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает позицию президента США Дональда Трампа по вопросу возможного присоединения Гренландии к Соединенным Штатам, сообщает украинское издание «Новости. Live». Он призвал Вашингтон прислушаться к позиции Европы и решать вопрос вокруг Гренландии исключительно дипломатическими методами.

Что касается Гренландии. Я еще раз подчеркиваю, что мы, и я особенно, уважаем Данию. И уважаем ее суверенитет и территориальную целостность, — сказал Зеленский.

Ранее стало известно об отмене подписания «плана процветания» между украинским Зеленским и Трампом в Давосе. Утверждается, что причиной послужила текущая ситуация, связанная с Гренландией. Дата встречи по украинскому вопросу не была окончательно согласована.