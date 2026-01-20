Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 16:00

Стало известно число россиян, регулярно посещающих фитнес-клубы

Глава сети фитнес-клубов Киселева: более 7,5 млн россиян ходят в спортзалы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Свыше 7,5 млн россиян занимаются в тренажерных залах, сообщила NEWS.ru президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), руководитель международной̆ сети фитнес-клубов Ольга Киселева. По ее данным, с 2021 года количество посетителей спортклубов стало серьезно расти. Если с 1990-х до 2018 года этот показатель составлял 1,8% от числа граждан, то за последние пять лет он увеличился до 5%.

Стало больше людей, которые занимаются в фитнес-клубах. С 1990-х до 2018 года объем отрасли вырос до 1,8%. Это количество людей, занимающихся фитнесом, от общего количества жителей России. С 2021 года динамика роста этого показателя стала очень серьезной. Сейчас он превысил 5%. Это больше 7,5 миллиона человек, — сказала Киселева.

Причиной этого, по ее словам, стало осознание, что спорт — это не только «обязаловка», но еще и забота о себе. Такая философия часто идет от зумеров, которые очень трепетно относятся к своему организму, заботятся о своем физическом и ментальном состоянии, отметила она. Кроме того, Киселева обратила внимание на то, что сейчас государство активно пропагандирует здоровый образ жизни и занятия физкультурой.

Ранее врач‑терапевт Виктор Лишин сообщил, что курение влияет на способность организма переносить физические нагрузки. Он отметил, что высок риск осложнений после тренировки. Врач добавил, что никотин разрушает мышцы и увеличивает время восстановления после тренировки. Также он подчеркнул, что у курящих людей снижается дыхательная функция легких.

