Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 13:25

Палочка-выручалочка для любой хозяйки: собрали топ-3 закуски на скорую руку. Подходят для любого стола

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Никакое застолье не обходится без закусок. Иногда у хозяюшки может не быть времени на долгие и сложные блюда, и тогда на помощь приходят эти три обалденные закуски. Они готовятся быстро, легко и не требуют особых затрат.

Пирог-лепешка — это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или легкого ужина, когда нет ни времени, ни желания возиться со сложными рецептами. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, слегка карамелизованная по краям капуста и нежная, плотная яичная основа, которая скрепляет все воедино, создавая идеальный баланс текстур.

Яичные гренки с сыром — это быстрый завтрак, который сделает утро добрым и вкусным. Каждый ломтик пропитывается яично-молочной смесью, которая при обжарке образует золотистую, корочку, скрывающую мягкую сердцевину. А расплавленный сыр преображает привычный вкус.

Хрустящие лепешки с зеленью — это гениально простое блюдо, идеальное для быстрого завтрака, сытного перекуса или вместо хлеба к любому соусу. Получаются душистые, мягкие и эластичные лепешки с едва уловимым картофельным вкусом, тонкой хрустящей корочкой и свежим ароматом зелени. Они хороши сами по себе и прекрасно сочетаются с сыром, сметаной, икрой или мясной начинкой.

Ранее сообщалось, что творог — тот самый продукт, который каждый раз доказывает: из простого можно сделать настоящее удовольствие. Мы собрали три домашних рецепта, которые уже стали хитами на кухне и легко заменят покупные десерты. Здесь есть всё — нежность, аромат, уют и тот самый вкус, ради которого хочется заварить чай и никуда не спешить.

Проверено редакцией
Читайте также
Такого в XXI веке еще не было: синоптики изменили прогноз на конец января — эта зима снесет крышу
Общество
Такого в XXI веке еще не было: синоптики изменили прогноз на конец января — эта зима снесет крышу
Появились кадры загородного особняка, в котором будет жить Долина
Шоу-бизнес
Появились кадры загородного особняка, в котором будет жить Долина
Никаких больше рыбных котлет! Норвежская запеканка со сливками и картофелем — кремовое блаженство в каждой ложке
Общество
Никаких больше рыбных котлет! Норвежская запеканка со сливками и картофелем — кремовое блаженство в каждой ложке
Сочная запеканка: картошка, фарш и сырная корочка
Семья и жизнь
Сочная запеканка: картошка, фарш и сырная корочка
Фаршированные яйца со шпротами: закуска‑молния для внезапных гостей
Общество
Фаршированные яйца со шпротами: закуска‑молния для внезапных гостей
кулинария
рецепты
еда
блюда
закуски
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бросившего ребенка на пол в Шереметьево иностранца признали невменяемым
Сын Бекхэмов высказал обиду на родителей
Телеведущая Борисова рассказала о взаимоотношениях с дочерью
Приморский водитель может нарваться на «уголовку» за непропуск скорой
Подмосковные врачи спасли малыша, проглотившего металлический болт
Эксперт рассказал, куда вложить деньги при падении ставок по вкладам
Фон дер Ляйен подтвердила готовность ЕС работать с США по Украине
Погода в Москве в среду, 21 января: ждать ли резкое потепление и ливни
Генерал из Эстонии оскорбительно высказался о Трампе
«Может, не хватает территории»: Лавров о решении Дании отобрать землю у РФ
HR-эксперт рассказала, как изменятся требования к сотрудникам
«Практически война»: в ГД предостерегли Европу от притязаний на Калининград
Уколы и таблетки для похудения: вся правда о медикаментозном лечении
Двое мужчин избили человека до смерти и попытались замести следы
В Госдуме поддержали новые меры против дропперов
Гибкая логистика как инструмент управления затратами
Меркачева указала на одну деталь в убийстве 18-летнего юноши в Подмосковье
«Все-таки проснулись»: Лавров раскрыл, кто пробудился в Европе
Родственников пропавшего российского пловца вызвали в Турцию
«Фиаско, тирания». Кто и зачем разваливает ЕС — почему России это невыгодно
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.