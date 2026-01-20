Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 15:44

Названы основные факторы резкого подорожания кофе

Глава «Росчайкофе» Чантурия: глобальный дефицит сырья привел к росту цен на кофе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Глобальный дефицит импортного сырья, а также высокие кредитные ставки привели к подорожанию кофе, заявил Readovka.news генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. С начала 2024 года этот продукт подорожал в два с половиной раза. При этом рост цен затронул все виды кофе, в том числе растворимый.

Другими факторами увеличения стоимости кофе стали расходы на логистику, повышение налогов и общая инфляция, перечислил Чантурия. Кроме того, в 2025 году появились затраты на обязательную маркировку напитка.

Резкий рост цен на кофе в начале 2026 года, по оценке эксперта, не стал неожиданностью. По его мнению, это объясняется завершением долгосрочных контрактов между производителями и ретейлерами. После истечения старых договоров и с наступлением нового периода им удалось добиться пересмотра условий в сторону повышения цен, пояснил эксперт.

Ранее маркетолог Игорь Качалов заявил, что домашний кофе выгоднее продукции навынос из кофейни. Он отметил, что домашняя кофемашина также поможет, когда важна скорость.

