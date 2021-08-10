Власти объяснили внесение Хованского в список террористов

Для внесения человека в список физлиц, причастных к деятельности террористических и экстремистских организаций, не требуется решения суда. Так в Росфинмониторинге объяснили появление в перечне видеоблогера Юрия Хованского, передаёт «Подъём».

В пресс-службе ведомства рассказали , что для попадания в список достаточно быть подозреваемым или обвиняемым по статье об оправдании терроризма.

У нас на сайте есть сам перечень и причины включения. Все основания перечислены в разделе «Вопросы и ответы», можно увидеть, что там гораздо более широкий перечень причин, нежели решение суда, — отметили в Росфинмониторинге.

Хованский попал в список 10 августа. Это означает блокировку всех его банковских счетов и запрет на открытие новых счетов. Также 10 июля в этот список были внесены две организации оппозиционера Алексея Навального: Фонд борьбы с коррупцией* и Фонд защиты прав граждан**.

31-летний Хованский был арестован 10 июня по уголовному делу об оправдании терроризма. Поводом для возбуждения дела стала песня о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году. По версии следствия, в ней блогер оправдывал терроризм. Сам Хованский частично признал вину, он извинился за песню и заявил, что «она отвратительна».

* Фонд борьбы с коррупцией, признан российскими властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией.

** Фонд защиты прав граждан, признан российскими властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией.