«Она отвратительна»: блогер Хованский извинился за песню про «Норд-Ост»

Юморист и блогер Юрий Хованский, арестованный по статье о публичном оправдании терроризма, написал письмо с извинениями за спетую им песню про террористический акт, который был совершён в 2002 году во время показа мюзикла «Норд-Ост», автор назвал свою песню «отвратительной». Полный текст обращения опубликован в Telegram-канале Baza.

Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. Эта песня — моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было, — раскаялся блогер.

В своём письме Хованский также отметил, что хотел бы извиниться лично, на своём YouTube-канале. Но сейчас он не может этого сделать, так как находится в следственном изоляторе и вынужден просить прощения с помощью письма.

Хованский был задержан 8 июня в своей квартире. Блогер может лишиться свободы на срок до семи лет.

Ранее в суде было принято решение оставить блогера Юрия Хованского в СИЗО на два месяца после рассмотрения апелляционной жалобы. Блогер останется в следственном изоляторе до 8 августа.