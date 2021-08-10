Власти внесли ФБК в список террористов и экстремистов

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией) появился в официальном списке лиц и организаций, причастных к экстремизму и терроризму. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

При этом в списке нет информации о месте регистрации НКО. Также в перечень попал Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ, признан российскими властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией), зарегистрированный в Санкт-Петербурге.

Попадание в перечень означает блокировку всех банковских счетов организаций и запрет для них на открытие новых счетов.

Также 10 августа Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении соратников оппозиционера Алексея Навального — Леонида Волкова и Ивана Жданова. Их обвиняют в финансировании организаций, которые власти признали экстремистскими.

4 августа Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отказался удовлетворять апелляцию на признание ФБК, ФЗПГ и штабов Навального экстремистскими организациями. Таким образом, решение об этом статусе вступило в силу. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Журналистов допустили только на оглашение решения.

9 июня Мосгорсуд признал ФБК, ФЗПГ и штабы Навального экстремистскими организациями. По оценке прокуратуры, сторонники оппозиционера Алексея Навального «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Фактическими целями работы признанных экстремистскими организаций в прокуратуре сочли «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария „цветной революции“».

Защита отмечала, что сменяемость власти является базовым конституционным принципом, а понятие «цветная революция» не является юридическим и не может служить аргументом.