Решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в силу

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отказался удовлетворять апелляцию на признание Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, уже признан российскими властями иноагентом) экстремистской организацией. Таким образом, решение нижестоящей инстанции вступило в законную силу, передаёт ТАСС.

Кроме того, суд подтвердил решение о признании экстремистскими организациями Фонда защиты прав граждан (также признан иноагентом) и общественного движения «Штабы Навального».

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Журналистов допустили только на оглашение решения. Как рассказал адвокат защиты Иван Павлов в Telegram, в здании не работала сотовая связь, а от юристов потребовали сдать телефоны. Сторона защиты привезла в суд чемодан с ходатайствами.

9 июня Мосгорсуд признал ФБК, ФЗПГ и штабы Навального экстремистскими организациями. По оценке прокуратуры, сторонники оппозиционера Алексея Навального «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Фактическими целями работы признанных экстремистскими организаций в прокуратуре сочли «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария „цветной революции“».

Защита отмечала, что сменяемость власти является базовым конституционным принципом, а понятие «цветная революция» не является юридическим и не может служить аргументом.