СК РФ завёл новое дело на соратников Навального

Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении соратников оппозиционера Алексея Навального — Леонида Волкова и Ивана Жданова. Их обвиняют в финансировании экстремистских организаций. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Возбуждено уголовное дело в отношении Леонида Волкова, Ивана Жданова и иных лиц. Они подозреваются в совершении преступления «Сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации», — сказала она.

Петренко напомнила, что по решению суда Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (признаны российскими властями иноагентами, запрещёнными экстремистскими организациями) уже ликвидированы. Тем не менее 5 августа в Интернете был размещен видеоролик с участием Жданова, занимавшего должность директора ФБК, и Волкова.

Волков и Жданов <...> организовали сбор средств, призвав неограниченный круг лиц поддержать команду Навального и осуществлять их финансирование путём пожертвования по указанной ими ссылке, — добавила представитель СК РФ.

Ранее видеохостинг YouTube получил от Роскомнадзора требование о блокировке канала «Навальный Live», где ведут стримы соратники оппозиционера Алексея Навального.