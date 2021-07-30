Роскомнадзор потребовал заблокировать канал «Навальный Live»

Видеохостинг YouTube получил от Роскомнадзора требование о блокировке канала «Навальный Live», где ведут стримы соратники оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила продюсер канала Любовь Соболь.

Она рассказала в ходе прямого эфира, что уведомление от хостинга пришло ей на почту 26 июля. Сервис сообщил, что получил от Роскомнадзора требование о блокировке канала из-за нарушения закона об информации. Ведомство добавило «Навальный Live» в список запрещённых материалов.

Блокировки наших каналов абсолютно незаконны. Согласно федеральному законодательству, признать экстремистскими или какими-то незаконными можно лишь отдельные материалы, но никак не целые ресурсы, — подчеркнула она.

Сейчас у канала почти 2,5 млн подписчиков. Кроме того, РКН требует заблокировать личный канал Соболь, у которого больше 61 тысячи подписчиков.

Ранее Соболь сообщила, что Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать её аккаунт. В качестве доказательства она опубликовала сообщение от руководства сервиса. Также РКН внёс видео на YouTube-каналах Леонида Волкова и Владимира Милова в список запрещённых материалов и направил хостингу требование ограничить к ним доступ.

26 июля по решению Генпрокуратуры был заблокирован сайт самого Навального и страницы связанных с ним Леонида Волкова, Любови Соболь и Олега Степанова. Всего ведомство потребовало заблокировать 50 страниц.