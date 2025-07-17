Почему не работает YouTube 17 июля: замедление, «охота» на зрителей с VPN

Почему не работает YouTube 17 июля: замедление, «охота» на зрителей с VPN

Россияне продолжают жаловаться на сбои и замедление в работе YouTube. Какие известны последние новости об этом сегодня, 17 июля? Можно ли будет смотреть видеохостинг после введения штрафов за VPN?

Что известно о замедлении YouTube 17 июля

Российские пользователи с августа 2024 года испытывают трудности при просмотре роликов на YouTube. Наибольшее количество жалоб поступает на то, что видеохостинг не открывается на смартфонах, компьютерах и телевизорах, а в случае загрузки приложения падает скорость воспроизведения видео.

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», сегодня, 17 июля, продолжают поступать массовые жалобы на некорректную работу YouTube как на мобильном, так и домашнем интернете. Порядка 37% сообщений о сбоях приходятся на Москву, 10% — на Новосибирскую область, 7% — на Санкт-Петербург, 6% — на Самарскую, Челябинскую и Нижегородскую области, 5% — на Краснодарский край, 4% — на Ростовскую область, 3% — на Чувашию и Кузбасс, 2% — на Башкирию, Татарстан, Забайкальский край, Ярославскую, Саратовскую и Московскую области, 1% — на Дагестан, Иркутскую, Ленинградскую и Смоленскую области.



Фото: Ralph Peters via www.imago-image/Global Look Press

YouTube в России официально не блокировали, и у правительства на настоящий момент нет соответствующих планов, заверил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

По словам главы Роскомнадзора Андрея Липова, сбои в работе видеохостинга связаны с деградацией сервисов Google после ухода компании из России. При этом у некоторых пользователей приложение все еще остается доступным из-за того, что «более мощные серверы были установлены рядом с узлами мобильных операторов связи».

Что известно о введении штрафов за VPN, повлияет ли это на YouTube

Комитет по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, который предусматривает наказание за поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов», в том числе с использованием VPN-сервисов. В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ) может появиться статья 13.53. Она будет предусматривать штраф от трех до пяти тысяч рублей за поиск гражданином запрещенных материалов.



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Заместитель председателя конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин уточнил, что закон направлен не против пользователей интернета, а против сознательного распространения опасной информации. По его словам, обычный просмотр страниц в Сети не является нарушением.

«Никаких досмотров телефонов или охоты на зрителей YouTube не планируется», — заявил он.

При этом Сергей Боярский уточнил, что россияне могут быть оштрафованы за просмотр роликов на YouTube, но только при одном условии.

«За просмотр на YouTube видео об экстремистской организации или сделанного организацией, признанной экстремистской, будут штрафовать? <…> Только в случае, если это видео находится в списке экстремистских материалов Минюста», — пояснил парламентарий.

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