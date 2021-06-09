ФБК признали экстремистской организацией

https://static.news.ru/photo/127e3f86-c907-11eb-9712-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский городской суд принял решение о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом) и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ, также признан иноагентом) экстремистскими организациями. Об этом сообщается в Telegram-канале «Команды 29», специалисты которой защищали организации.

Суд отказал юристам в удовлетворении нескольких ходатайств. Защитники просили рассекретить материалы дела, вызвать в суд как свидетеля оппозиционера Алексея Навального, а также разъяснить, могут ли они делиться секретными данными с руководством ФБК. Об этом сообщается в Telegram-канале руководителя «Команды 29» Ивана Павлова.

По оценке прокуратуры, ФБК "занимается формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

Мы считаем решение суда законным и обоснованным, - сказал представитель прокуратуры.

В свою очередь, защита Фонда по борьбе с коррупцией заявила, что обжалует решение Мосгорсуда.

Да, мы обжалуем, - сообщил журналистам адвокат Иван Павлов.

Фактическими целями работы признанных экстремистскими организаций в прокуратуре сочли "создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". Также Павлов отмечает, что прокуратура аргументировала свой иск тем, что для" достижения деструктивных целей" организации использовали разнообразные политтехнологии, в том числе организацию протестных акций с привлечением несовершеннолетних.

По мнению защиты, данные аргументы являются необоснованными. Павлов отмечает , что сменяемость власти является базовым конституционным принципом, а понятие "цветная революция" не является юридическим и не может служить аргументом.

Ещё до вынесения решения суда структурам Алексея Навального было запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а с банками можно взаимодействовать только по узкому кругу вопросов.

16 апреля прокуратура Москвы обратилась в суд с иском о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и штабов Навального. В ведомстве считают, что участники этих организаций ставят целью изменение конституционного строя, в том числе путём осуществления «цветной революции», а руководство ими осуществляют иностранные и международные фонды, деятельность которых на территории РФ признана нежелательной.

27 апреля Мосгорсуд своим решением наложил запрет на определённые действия сотрудников ФБК и ФЗПГ. В суде также добавили, что перечень запретов не приводится, поскольку дело рассматривается в закрытом режиме. Там уточнили, что определение не подлежит публикации.

17 мая стало известно, что дело о признании организаций экстремистскими засекретили, так как в нём имеются данные о силовиках и сотрудниках Росгвардии.