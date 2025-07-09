Украинская журналистка попала в список террористов и экстремистов Журналистку Соколовскую внесли в перечень террористов и экстремистов в России

Украинская журналистка Янина Соколовская внесена в список террористов и экстремистов, сообщили в Росфинмониторинге. В России женщину обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, она объявлена в международный розыск.

Перечень террористов и экстремистов (включенные). <…> Физические лица. <…> Соколовская Янина Лазаревна, 07.06.1971 года рождения, город Киев, — сказано в документе.

В январе суд Москвы заочно приговорил Янину Соколовскую к 7,5 года колонии. Вместе с этим суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на четыре года. По версии следствия, преступление украинская журналистка совершила в марте 2022 года через администрируемый ею канал.

Росфинмониторинг сообщил, что за июнь 2025 года пополнил перечень террористов и экстремистов на 285 человек. Масштабное обновление списка стало рекордным, отметили в ведомстве.

Ранее в ведомстве сообщили, что в России с 5 июля 2025 года вводится новый механизм блокировки средств и имущества лиц, подозреваемых в причастности к диверсионной деятельности. Решение о заморозке активов будет принимать специальная межведомственная комиссия.