Хованского внесли в список террористов и экстремистов

Блогер Юрий Хованский оказался в списке лиц и организаций, причастных к экстремизму и терроризму. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

В списке он расположен среди 30 человек, которые пополнили перечень 10 июля. Попадание в перечень означает блокировку всех его банковских счетов и запрет на открытие новых счетов.

Также 10 июля в этот список были внесены две организации оппозиционера Алексея Навального: Фонд борьбы с коррупцией* и Фонд защиты прав граждан**.

31-летний Хованский был арестован 10 июня по уголовному делу об оправдании терроризма. Поводом для возбуждения дела стала песня о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году. По версии следствия, в ней блогер оправдывал терроризм. Сам Хованский частично признал вину, он извинился за песню и заявил, что «она отвратительна».

Захват заложников в театральном центре на Дубровке в Москве произошёл 23 октября 2002 года. Террористы требовали вывести российские войска из Чечни. Злоумышленники в течение трёх дней удерживали 916 человек — зрителей, работников и актёров мюзикла «Норд-Ост». Заложники были освобождены в ходе штурма, террористы были уничтожены. Всего по официальным данным, погибли 130 человек, более 700 было ранено.

* Фонд борьбы с коррупцией признан российскими властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией.

** Фонд защиты прав граждан признан российскими властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией.