Вкусный хворост как у бабушки! Хрустяшки с медовым сиропом! Этот золотистый хворост — настоящее кулинарное чудо! Хрустящие, воздушные ломтики с медово-карамельным ароматом тают во рту, оставляя сладкое послевкусие. Идеальное чайное угощение, которое готовится из простых ингредиентов, но дарит настоящее наслаждение!
Ингредиенты для теста
- Мука — 350 г
- Соль — щепотка
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Масло сливочное — 100 г
- Яйцо — 1 шт.
- Молоко — 100–150 мл
Для сиропа
- Вода — 100 мл
- Мед — 100 г
- Кислота лимонная — 0,5 ч. л.
- Масло растительное — для фритюра
- В глубокой миске смешиваем просеянную муку с солью и разрыхлителем. Добавляем мягкое сливочное масло, яйцо и постепенно вливаем молоко, вымешивая эластичное тесто. Накрываем полотенцем и даем отдохнуть 20 минут. Тем временем готовим сироп: в сотейнике соединяем воду, мед и лимонную кислоту, доводим до кипения и варим 10–12 минут до красивого янтарного оттенка.
- Тесто раскатываем в тонкий пласт (2–3 мм), нарезаем на прямоугольники и скручиваем. В разогретом до 170 °C масле обжариваем хворост порциями до румяного золотистого цвета. Горячие хрустящие ломтики сразу же окунаем в теплый сироп, даем стечь лишнему сиропу и выкладываем на решетку. Подаем к чаю или кофе, наслаждаясь неповторимым хрустом и медовым ароматом!
