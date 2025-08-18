Вкусный хворост как у бабушки! Хрустяшки с медовым сиропом

Вкусный хворост как у бабушки! Хрустяшки с медовым сиропом

Вкусный хворост как у бабушки! Хрустяшки с медовым сиропом! Этот золотистый хворост — настоящее кулинарное чудо! Хрустящие, воздушные ломтики с медово-карамельным ароматом тают во рту, оставляя сладкое послевкусие. Идеальное чайное угощение, которое готовится из простых ингредиентов, но дарит настоящее наслаждение!

Ингредиенты для теста

Мука — 350 г

Соль — щепотка

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Масло сливочное — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Молоко — 100–150 мл

Для сиропа

Вода — 100 мл

Мед — 100 г

Кислота лимонная — 0,5 ч. л.

Масло растительное — для фритюра

В глубокой миске смешиваем просеянную муку с солью и разрыхлителем. Добавляем мягкое сливочное масло, яйцо и постепенно вливаем молоко, вымешивая эластичное тесто. Накрываем полотенцем и даем отдохнуть 20 минут. Тем временем готовим сироп: в сотейнике соединяем воду, мед и лимонную кислоту, доводим до кипения и варим 10–12 минут до красивого янтарного оттенка. Тесто раскатываем в тонкий пласт (2–3 мм), нарезаем на прямоугольники и скручиваем. В разогретом до 170 °C масле обжариваем хворост порциями до румяного золотистого цвета. Горячие хрустящие ломтики сразу же окунаем в теплый сироп, даем стечь лишнему сиропу и выкладываем на решетку. Подаем к чаю или кофе, наслаждаясь неповторимым хрустом и медовым ароматом!

