18 августа 2025 в 15:30

Вкусный хворост как у бабушки! Хрустяшки с медовым сиропом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкусный хворост как у бабушки! Хрустяшки с медовым сиропом! Этот золотистый хворост — настоящее кулинарное чудо! Хрустящие, воздушные ломтики с медово-карамельным ароматом тают во рту, оставляя сладкое послевкусие. Идеальное чайное угощение, которое готовится из простых ингредиентов, но дарит настоящее наслаждение!

Ингредиенты для теста

  • Мука — 350 г
  • Соль — щепотка
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Масло сливочное — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Молоко — 100–150 мл

Для сиропа

  • Вода — 100 мл
  • Мед — 100 г
  • Кислота лимонная — 0,5 ч. л.
  • Масло растительное — для фритюра
  1. В глубокой миске смешиваем просеянную муку с солью и разрыхлителем. Добавляем мягкое сливочное масло, яйцо и постепенно вливаем молоко, вымешивая эластичное тесто. Накрываем полотенцем и даем отдохнуть 20 минут. Тем временем готовим сироп: в сотейнике соединяем воду, мед и лимонную кислоту, доводим до кипения и варим 10–12 минут до красивого янтарного оттенка.
  2. Тесто раскатываем в тонкий пласт (2–3 мм), нарезаем на прямоугольники и скручиваем. В разогретом до 170 °C масле обжариваем хворост порциями до румяного золотистого цвета. Горячие хрустящие ломтики сразу же окунаем в теплый сироп, даем стечь лишнему сиропу и выкладываем на решетку. Подаем к чаю или кофе, наслаждаясь неповторимым хрустом и медовым ароматом!

Ранее мы готовили вкуснейшие яблочные слойки «Вертушки»! Приготовите один раз и влюбитесь.

десерты
выпечка
хворост
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
