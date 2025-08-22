Вкуснее сырников! Хачапури из лаваша с творогом и сыром! Завтрак за 5 минут

Хачапури из лаваша с творогом и сыром: вкуснее пиццы и проще не бывает! Если вы любите хачапури, но терпеть не можете возиться с тестом — этот рецепт создан для вас! Да, это не совсем традиционное грузинское блюдо, но поверьте: результат вас поразит. Хрустящий лаваш вместо теста, нежная творожная начинка с зеленью и тягучий сыр — это сочетание покорит даже самых привередливых едоков. Идеально на завтрак, ужин или когда гости уже на пороге, а угощать их нечем. Готовится за 10 минут, а съедается еще быстрее!

Рецепт:

Смешайте 400 г творога с 1 яйцом до однородности. Добавьте мелко нарубленную зелень (укроп, петрушку, зеленый лук — что есть), соль и перец по вкусу. Возьмите форму для запекания, выстелите ее половиной лаваша (150 г), чтобы получились бортики. Выложите творожную начинку, сверху посыпьте 45 г тертого твердого сыра. Накройте оставшимся лавашом, края защипните. Смажьте верх желтком для румяной корочки (можно и без этого). Выпекайте 20–25 минут при 200 °C до золотистого цвета. Подавайте горячим — сыр должен тянуться!

