22 августа 2025 в 13:31

Рубль дешевеет? Курс сегодня, 22 августа, что с долларом, евро и юанем

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев считает, что в сентябре стоит ждать плавного ослабления рубля. Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 22 августа?

Что с долларом, евро и юанем сегодня, 22 августа

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России, составляет 80,2548 рубля. Курс евро — 93,5049 рубля, а курс юаня — 11,1562 рубля.

По мнению экспертов, сентябрь принесет новое давление на российскую валюту. Основными факторами ослабления рубля станут снижение ключевой ставки ЦБ, увеличение импорта и сезонный спрос на валюту для туристических поездок, поскольку для поездок за границу россияне будут менять рубли на доллары.

Что будет с рублем в начале осени

По словам Шепелева, в конце августа российскую валюту ждут краткосрочные импульсы укрепления, но в сентябре ситуация может измениться.

«Повлиять на силу рубля также могут геополитические новости. Так, в случае достижения договоренностей о встрече на высшем уровне по линии Россия — Украина все рублевые активы получат поддержку. В целом же фундаментальные факторы смещаются не в пользу рубля — ключевая ставка снижается и в сентябре, вероятно, опустится до 16%, импорт и спрос восстанавливаются, профицит платежного баланса снижается, госрасходы остаются высокими», — заявил он в комментарии для «Газеты.Ru».

По мнению операционного директора «АВИ Кэпитал» Виктора Шахурина, в сентябре рубль останется чувствительным к геополитике, но его устойчивость будет поддерживаться высоким профицитом платежного баланса, контролем за движением капитала и внутренними валютными ограничениями.

«Ожидать доллар по 100 при позитивных или даже нейтральных новостях не приходится — этот уровень закладывается в рынок только при резких эскалациях и вводе жестких новых санкций. В обычной ситуации скорее продолжится умеренное ослабление или стабилизация», — подчеркнул он.

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота считает, что Центробанку России целесообразнее будет в ближайшее время снижать ключевую ставку и девальвировать рубль.

«Когда рубль слишком крепкий, доходы от экспорта очень маленькие. А у нас на данный момент растет дефицит бюджета. Если не принять мер, то в случае резкого падения цен на нефть, например, доходы бюджета упадут еще сильнее», — сказал эксперт.

