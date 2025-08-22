Названы серьезные для Киева последствия уничтожения 77-й бригады ВСУ

Потеря 77-й бригады ВСУ под Харьковом нанесет серьезный ущерб и обороне украинской армии, и моральному состоянию остальных бойцов, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он также отметил, что это станет хорошим уроком для остальных «бригад головорезов», которые обязательно понесут достойное наказание.

На сегодняшний день уничтожение 77-й бригады — это серьезный ущерб и для обороны ВСУ, и для морального состояния остальных бригад, которые понимают, что их неизбежно настигнет расплата за те содеянные преступления, которые они совершили в отношении гражданского населения, военных, гражданской инфраструктуры. Это очень хороший урок для всех остальных бригад, где собраны отъявленные головорезы, нацисты, националисты и прочая международная шваль. Поэтому хочется поблагодарить и поздравить наше подразделение, нашу армию с очередной успешной победой, и пусть это будет хорошим назиданием всем остальным преступникам о том, что расплата уже не за горами и все понесут достойное наказание, — высказался Липовой.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ВС РФ с помощью авиабомбы ФАБ-3000 нанесли удар по штабу 77-й аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, ликвидировано командование. Известно, что президент Украины Владимир Зеленский дважды награждал соединение с начала спецоперации. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.