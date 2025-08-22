Опрос показал отношение россиян к саммиту на Аляске ВЦИОМ: 68% россиян положительно оценили встречу Путина и Трампа на Аляске

О встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске знают 94% россиян, следует из опроса ВЦИОМ. Положительно результаты переговоров оценивают 68% респондентов.

Хорошо знают о прошедших переговорах 54% опрошенных, 40% ответили, что не знают подробностей. В целом положительно результаты саммита оценивают 68% участников опроса, отрицательно — 6%, затруднились ответить на этот вопрос — 20% опрошенных.

Среди информированных о переговорах респондентов 18% заявили, что конструктивная беседа президентов их порадовала, выдержку Путина отметили 8% опрошенных, выдвижение конкретных условий и позицию президента России оценили 7% участников опроса. Чуть более половины (53%) опрошенных россиян считают, что переговоры скорее приблизили завершение конфликта, 28% считают, что саммит не повлиял на кризис.

Всероссийский телефонный опрос проводился 19 августа. Было опрошено 1,6 тысячи граждан России старше 18 лет.

Ранее исследование компании YouGov показало, что большинство взрослых американцев считают президента России в той или иной степени сильным лидером. В частности, 32% опрошенных сочли Путина очень сильным лидером, еще 41% — в какой-то степени влиятельным главой государства. В проведенном с 15 по 18 августа опросе участвовали 1568 граждан США.