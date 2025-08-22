Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 13:38

SHAMAN объяснил причину всплеска популярности Кадышевой у молодежи

SHAMAN: Кадышева полюбилась молодежи из-за проверенного временем творчества

SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народная артистка России, солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева полюбилась молодежи, так как ее творчество проверено временем, заявил заслуженный артист РФ SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). По его мнению, потому во всплеске ее популярности среди молодого поколения нет ничего удивительного, передает ТАСС.

Творчество Надежды Кадышевой проверено временем, годами, я бы даже сказал, десятилетиями. Нет ничего плохого и удивительного в том, что молодежь любит ее песни, — поделился SHAMAN.

Певец также признался, что хотел бы записать совместную песню с Кадышевой. Он добавил, что сам порой слушает ее песни, чувствуя в них искренность и жизнь.

Ранее доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Госуниверситета просвещения Екатерина Булгакова отмечала, что Кадышева завоевала популярность у представителей поколения Z на фоне интереса молодежи к патриотизму, русской культуре и традициям. По ее словам, сочетание тяги к корням и современного музыкального оформления сделало творчество певицы востребованным у юной аудитории.

Россия
шоу-бизнес
SHAMAN
Надежда Кадышева
популярность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Агенты ФБР ворвались в дом соратника Трампа
Стало известно, где простятся с Ярославом Евдокимовым
Найдена истинная причина ударов Украины по «Дружбе»
Уголовные дела в отношении застройщика «Самолет» отменили
Лавров поделился подробностями о возможной встрече Путина и Зеленского
В Германии назвали возможных участников подрыва «Северных потоков»
Альпинисты не стали идти на горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Популярный ведущий рассказал, как он совмещает работу и личную жизнь
Лавров раскрыл, на что согласилась Россия после саммита на Аляске
Стоматолог назвала неожиданную причину боли в зубах
Лукашенко раскрыл неожиданную деталь разговора с Путиным об ударе по Киеву
В Госдуме раскрыли судьбу «Орешника» после завершения СВО
Лукашенко пошутил о врагах на проводе во время звонка с Трампом
Дайверы взорвали статую Христа у берегов Италии
Генерал рассказал, против чего ВСУ выставляют F-16 и Mirage 2000 в зоне СВО
Стало известно, сколько украинцев хотят возвращения границ 1991 года
«Целью была не Россия»: в Венгрии нашли еще одну причину атаки на «Дружбу»
Флаг России площадью 2000 квадратных метров развернули в центре Мариуполя
Страна с крупной армией захотела отправить военных на Украину
В Минэкономики Словакии раскрыли, когда восстановят нефтепровод «Дружба»
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.