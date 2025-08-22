SHAMAN объяснил причину всплеска популярности Кадышевой у молодежи

Народная артистка России, солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева полюбилась молодежи, так как ее творчество проверено временем, заявил заслуженный артист РФ SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). По его мнению, потому во всплеске ее популярности среди молодого поколения нет ничего удивительного, передает ТАСС.

Творчество Надежды Кадышевой проверено временем, годами, я бы даже сказал, десятилетиями. Нет ничего плохого и удивительного в том, что молодежь любит ее песни, — поделился SHAMAN.

Певец также признался, что хотел бы записать совместную песню с Кадышевой. Он добавил, что сам порой слушает ее песни, чувствуя в них искренность и жизнь.

Ранее доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Госуниверситета просвещения Екатерина Булгакова отмечала, что Кадышева завоевала популярность у представителей поколения Z на фоне интереса молодежи к патриотизму, русской культуре и традициям. По ее словам, сочетание тяги к корням и современного музыкального оформления сделало творчество певицы востребованным у юной аудитории.