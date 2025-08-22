Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Энергетик ответил, почему Венгрия не использует рычаги давления на Украину

Энергетик Юшков: Венгрия не использует рычаги давления на Украину из-за угроз ЕС

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Венгрия и Словакия не используют рычаги давления на Украину на фоне ударов по нефтепроводу «Дружба» из-за давления Брюсселя, заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что у этих стран есть меры воздействия на Киев.

Крупные страны ЕС и Брюссель будут давить на Венгрию и Словакию, заставляя их отказаться от ответных мер в адрес Украины, потому что Венгрия, Словакия могли бы существенно надавить на Украину. Венгрия и Словакия ничего не делают именно под нажимом Брюсселя, который угрожает им сократить выплаты из европейских фондов, если они будут себя неправильно вести с точки зрения Брюсселя. Инструменты воздействия на Украину есть, но они боятся их применять, поэтому ответной реакции мы не увидим, — пояснил Юшков.

Энергетик обратил внимание, что Венгрия и Словакия являются крупнейшими поставщиками электроэнергии для Украины. Перекрыв эти поставки, страны могли бы воздействовать на Киев, уточнил эксперт.

Кроме того, по словам Юшкова, излишки нефтепродуктов в связи с шестым пакетом антироссийских санкций Венгрия и Словакия перепродают именно Украине. Он добавил, что Франция, Германия, Италия и Великобритания выступают той самой партией войны и не будут реагировать на проблемы Венгрии и Словакии.

Они же не страдают от того, что прекращается поставка по «Дружбе». От этого страдают Венгрия, Словакия. Поэтому внутри Евросоюза нет единства. Эти большие страны Европы, плюс Брюссель как национальная структура, ничего Украине не будут говорить в ответ, никакую обеспокоенность даже выражать, потому что они сами хотят заставить Венгрию и Словакию отказаться от российской нефти, — заключил Юшков.

Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар ранее заявил, что угроза энергетической безопасности страны неприемлема. По его словам, атака ВСУ на нефтепровод «Дружба» в ночь на 22 августа повлияет на поставки ресурсов в республику.

