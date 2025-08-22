Суд вынес решение по горевшему ТЦ «Лапландия» в Кемерово Суд приостановил деятельность горевшего ТЦ «Лапландия» в Кемерово

Центральный районный суд Кемерово приостановил деятельность торгового центра «Лапландия», где недавно произошел пожар, сообщили в объединенном пресс-центре судов региона. Эта мера вступает в силу до устранения всех выявленных нарушений противопожарной безопасности. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано.

Суд удовлетворил ходатайство и. о. прокурора и постановил принять обеспечительные меры в виде запрета ООО «Лапландия» деятельности по эксплуатации ТРЦ «Лапландия» до устранения всех выявленных нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц, — говорится в сообщении.

Ранее в торговом центре «Лапландия» в Кемерово вспыхнул пожар. Возгорание началось на фасаде здания. Пожару был присвоен второй ранг сложности. На месте работали девять пожарных расчетов, также туда прибыл губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

Позже в пресс-службе регионального СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по факту пожара, случившегося в ТЦ. В ведомстве отметили, что следователи проводили работу на месте происшествия.