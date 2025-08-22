Политолог раскрыл, как изменилось отношение администрации США к Украине Политолог Миронов заявил, что США хотят дистанцироваться от конфликта на Украине

Действующая администрация США во главе с лидером Дональдом Трампом хочет максимально дистанцироваться от украинского конфликта, в отличие от прошлой при экс-президенте Джо Байдене, заявил РИАМО политолог Григорий Миронов. Штаты, по его словам, теперь планируют минимизировать свою роль в гарантиях безопасности для Украины.

Вряд ли США полностью хотят отойти от Украины. Какое-либо влияние все равно сохранится. С другой стороны, американцы не хотят больше тратится на Украину, а тем более на ее восстановление. Далее — Киев не хотят и брать в НАТО, чтобы не подставлять Альянс в случае нового конфликта, — подчеркнул Миронов.

По его словам, Украина постепенно отдаляется от Вашингтона, усиливая ориентацию на европейские государства, которые в перспективе могут взять на себя основную ответственность за ее будущее. Параллельно нарастает противоречие между западными союзниками — США и странами Европы, где наблюдается отсутствие согласованной позиции.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Европа должна взять на себя ведущую роль в вопросе гарантий безопасности Украины. Он не уточнил деталей возможных гарантий для Киева.