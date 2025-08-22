Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 11:09

США назвали главного гаранта безопасности Украины в будущем

CNN: США призвали ЕС стать главным гарантом безопасности Украины

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Европа должна взять на себя ведущую роль в вопросе гарантий безопасности Украины, передает CNN. По информации источников, он не уточнил деталей возможных гарантий для Киева.

Администрация [президента США Дональда] Трампа считает, что Европа должна взять на себя ведущую роль, — отметил Рубио.

Источники также утверждают, что пока точная роль США в системе гарантий для Украины не обозначена. Среди обсуждаемых вариантов — поддержка европейских военных с воздуха, причем в Вашингтоне склоняются к применению дронов вместо пилотируемой авиации.

По данным журналистов, США рассматривают возможность привлечь своих пилотов к разведывательным полетам над Украиной, чтобы получать снимки линии фронта в высоком разрешении. Такой шаг назван «промежуточным вариантом», поскольку он исключает участие американских истребителей.

Как сообщил еще один источник, дроны слишком медлительны для выполнения подобных задач. При этом чиновник, знакомый с переговорами, уточнил, что слова Трампа об отказе от отправки войск США не исключают появления американских пилотов на территории Украины.

Ранее политолог Рафаэль Ордуханян заявил, что американский президент рассматривает возможность временного отстранения от переговорного процесса по Украине как способ предоставить России пространство для самостоятельного урегулирования ситуации в Донбассе. По мнению эксперта, Вашингтон не беспокоит конкретный способ решения вопроса — будь то военные действия или дипломатические методы.

